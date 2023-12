L'omicidio di Rosolino Celesia a Palermo, i parenti assediano il Civico: in azione polizia e carabinieri

Caos e disperazione all'ospedale Civico, dove si trova la salma di Roslino Celesia, il ragazzo di ventidue anni ucciso a Palermo in via Pasquale Calvi. Il giovane, freddato da alcuni colpi di pistola vicino a una discoteca, era stato tarsportato al pronto soccorso con un'ambulanza privata: era già in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo.

Tanti familiari si sono recati nella struttura sanitaria di via Tricomi e hanno cercato di entrate nonostante non fosse permesso. dall'ospedale è così stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine: i parenti hanno tentato di fare irruzione nei locali in cui si trova la salmae poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa hanno creato un cordone a protezione della struttura sanitaria.

Urla di dolore e disperazione all'esterno del Civico, molti familiari si trovano anche in strada. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane, l'esame autoptico sarà eseguito nelle prossime ore, per questo la salma sarà trasferita all'istituto di Medicina legale del Policlinico.