È stata ritrovata la Fiat Panda rubata alle Poste in via Camillo Camilliani a Palermo. I carabinieri hanno rintracciato l’autovettura in via Pozzo a Uditore.

Dentro c’erano ancora i pacchi da consegnare e un centinaio di lettere, mentre sono spariti circa 600 euro in contanti che il postino aveva raccolto durante il giro e custodito nel portaoggetti.