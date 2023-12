Rap, a Palermo massimo impegno per raccolta dei rifiuti durante il Natale

La Rap, società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo, informa che nei giorni di festa «saranno garantiti i servizi di igiene ambientale di routine massimizzando la presenza del personale per ogni turno di lavoro, anziché soltanto una forma limitata al 50% come previsto da contratto».

Il servizio di differenziata nell’area del «porta a porta» sarà regolarmente effettuato rispettando le frazioni da calendario previste, comprese le consuete esposizioni dei bidoni carrellati che dovranno essere messi in strada sempre dalle ore 19 alle ore 21. Il servizio di raccolta dei rifiuti da cassonetto per il resto della città sarà assicurato regolarmente anche nei giorni festivi.

Per le quattro festività (25-26 dicembre 2023; 1-6 gennaio 2024) anche il servizio di spazzamento, spazzamento meccanizzato e servizio ai mercatini saranno garantiti esclusivamente in turno antimeridiano grazie all’accordo raggiunto. Per le giornate di Natale e Santo Stefano, per il primo dell’anno e per l’Epifania, è stata prevista l’apertura straordinaria in turno antimeridiano, dalle ore 7 alle ore 12 di tre centri comunali di raccolta: ccr Picciotti, Nicoletti e Lennon.