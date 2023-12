Rissa in un immobile occupato in via Castellana, a Palermo. Per riportare la calma sono dovuti intervenire i carabinieri. Una donna di 57 anni è stata ferita alle gambe con un bastone. Anche il suo cane è rimasto ferito.

L’immobile è occupato abusivamente da una dozzina d’anni da dieci famiglie e ieri è scoppiato un diverbio per questioni di vicinato. Sull’episodio indagano i carabinieri.