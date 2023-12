È stata rubata una Fiat Panda bianca delle poste a Palermo. Il furto denunciato da un’impiegata è avvenuto in via Camillo Camilliani. Nell’auto c’erano anche 600 euro in contanti e diversi pacchi da consegnare.

I carabinieri stanno cercando di capire se ci siano delle telecamere che hanno inquadrato il luogo del furto. Qualcuno potrebbe avere seguito gli spostamenti della postina e rubato l’auto mentre l’impiegata stava consegnando qualche pacco.