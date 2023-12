Borgetto, ad un posto di blocco viene arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un uomo di 43 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio realizzato con il supporto del personale del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno fermato l’uomo a Borgetto durante un posto di controllo mentre era a bordo della sua autovettura.

Insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitacolo, hanno quindi proceduto ad una perquisizione che consentiva di rinvenire sin da subito una piccola quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Le operazioni sono state estese presso la sua abitazione dove i carabinieri sequestravano ulteriori 300 grammi di marijuana divisa in diversi contenitori. Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo al termine; il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.