Montelepre, i vandali distruggono il villaggio di Natale: devastati gli arredi

A Montelepre i vandali hanno devastato gli arredi allestiti per la realizzazione del tradizionale villaggio degli elfi fatto di casette, luci, addobbi e proprio per far sorridere i più piccoli. Sdegno viene espresso dai mebri dell’associazione Armiggiusi, che ha promosso l’iniziativa.

«Questo è il “regalo” che abbiamo appena trovato - scrivono -. Evidentemente si dà troppo fastidio all’interno di questo parco a questi elementi senza dignità che in tutti i modi vogliono rovinare quell’atmosfera che abbiamo creato anno per anno, crescendo sempre più. La tenacia non ci manca ma siamo profondamente stanchi, delusi e amareggiati di tutto ciò. Non si capisce quanti sacrifici, quante ore rubate al sonno ma soprattutto tempo in meno alle nostre famiglie e ai nostri figli. Crediamo in questo progetto e ci spendiamo veramente per il bene della comunità. Ma così non va».

I volontari dell'associazione si sono subito messi al lavoro per ricostruire il villaggio. «E noi siamo ancora qui a ripristinare - hanno scritto su Facebook in piena notte, postando le foto -. Mi sa che vedremo l' alba».

Nella fotogallery prima le immagini del villaggio devastato e poi quelle dei volontari al lavoro