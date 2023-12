Rapinatori armati di coltello in azione a Cinisi e a Villabate: nel mirino un supermercato e una farmacia

Un supermercato e una farmacia sono finiti nel mirino dei rapinatori. I due colpi sono stati messi a segno nel giro di pochi minuti a Cinisi e a Villabate, alle porte di Palermo. Nel primo caso due uomini con il volto travisato e armati di coltello hanno fatto irruzione nel supermercato Todis di via Nazionale a Cinisi: poco prima della chiusura serale hanno minacciato gli impiegati e si sono fatti consegnare i soldi che si trovavano nelle casse, circa mille e cinquecento euro.

Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Dal supermercato è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintarcciare i due rapinatori. Magro invece il bottino con cui è scappato un rapinatore solitario entrato in azione a Villabate.

Ha preso di mira la farmacia Caporale e ha puntato contro i dipendenti un coltello. Si è impossessato di circa duecento cinquanta euro e si è poi dato alla fuga a piedi. Anche in questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere della videosorveglianza.