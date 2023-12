Rapinatori scatenati a Palermo: due supermercati presi di mira nel giro di un'ora

Rapinatori ancora una volta in azione al supermercato Ard discount di via Beato Angelico. Dopo il colpo messo a segno negli scorsi mesi da un uomo armato di forbici, stavolta ad entrare in azione nell'attività commerciale nel quartiere Uditore sono stati due giovani. Con il volto travisato hanno fatto intendere di essere armati: poco prima della chiusura hanno minacciato uno degli addetti alla cassa costringendolo a consegnare i soldi.

Una volta in possesso del bottino, duecento euro circa, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I dipendenti hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio ci sono le telecamere della videosorveglianza da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire ai responsabili.

Poco dopo, un altro colpo è stato tentato in un secondo supermercato. Un uomo ha infatti minacciato il cassiere del Paghi Poco di via Brunelleschi, ma in questo caso la rapina è andata in fumo. Il malvivente è infatti stato messo in fuga dall'addetto alla sicurezza, che ha così sventato l'ennesima rapina nel locale, già preso di mira più volte.