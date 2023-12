Palermo, Mondello piange il professore Michele Lo Monaco: «Un pezzo di storia della nostra borgata»

Mondello in lacrime per la morte di Michele Lo Monaco, conosciuto da tutti come «il professore». Un vero e proprio punto di riferimento per l'intera la borgata, visto che era lo storico organizzatore della traversata a nuoto del golfo di Mondello, evento a cui partecipava personalmente, tra gli atleti. Era stato dirigente sportivo, era sempre stato stimato da tutti. In queste ore la notizia ha fatto il giro dei social e i messaggi per Lo Monaco sono già tantissimi.

C'è anche quello dell’assessore regionale Edy Tamajo che pubblicando una foto in cui Lo Monaco ha come sfondo il suo adorato mare, scrive: «Un grandissimo pezzo di storia della nostra meravigliosa Mondello è andato in cielo. Michele Lo Monaco, anzi, Professore per tutti, in tutti noi rimarrà un ricordo meraviglioso della tua persona. Carismatico, intelligente, grande atleta, trascinatore e soprattutto corretto sotto tutti i punti di vista. Mondello piangerà oggi la perdita di un vero gentiluomo. Riposa in pace, fratello».

«Apprendiamo con enorme dispiacere e tristezza la scomparsa di Michele Lo Monaco uno dei nostri storici dirigenti, oggi ci lascia una persona che in tutti questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare per il suo grande amore nei confronti di questi colori, persona carismatica e uomo simbolo della Parmonval. Con infinito dolore noi tutti dello staff Parmonval ci uniamo alla famiglia Lo Monaco» scrivono dall’Asd Parmonval, squadra di calcio dilettantistica. E ancora: «Vola in cielo un pezzo di storia importante di Mondello e non solo - scrive Salvatore Crivello - la maggior parte della mia generazione è passato sotto la sua guida per una istruzione scolastica ad altissimi livelli, un grande Uomo, un saggio, un pacere, un grande Uomo di sport, un simbolo di Mondello, dove il suo ricordo rimarrà indelebile. Ne parleranno i figli dei nostri figli e tutte le generazioni del futuro, perché Michele Lo Monaco non è uno qualunque ma è la storia della nostra borgata. Fai buon viaggio Michele con affetto».