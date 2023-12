Palermo, ruba merce per centinaia di euro al Forum: caccia a una giovane donna

Tra gli scaffali di un negozio di abbigliamento è riuscita ad impossessarsi di almeno dieci capi d'abbigliamento. Si è mossa con destrezza una giovane donna che è adesso ricercata dalle forze dell'ordine dopo un furto messo a segno al centro commerciale Forum. È entrata in azione nel negozio Piazza Italia e dopo essere riuscita a togliere le placche antitaccheggio è fuggita dall'attività commerciale facendo perdere le proprie tracce.

I dipendenti del negozio, non appena si sono accorti del furto hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. Ai militari che si sono recati sul posto hanno riferito che la donna, di cui è stata fornita un'accurata descrizione, è scappata con giubbotti, jeans e maglioni, per un valore di centinaia di euro. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciarla.

Si tratta dell'ennesimo furto che si verifica nei negozi del centro commerciale di Brancaccio. Alcuni mesi fa è scattata la denuncia per due uomini che dopo essere fuggiti con della merce sono stati bloccati dalla polizia. Sulla strada del ritorno, nell’Ennese, si sono infatti imbattuti in una pattuglia della polizia stradale.

Gli agenti hanno notato l'auto che procedeva a velocità sostenuta e l'hanno fermata: hanno notato che il conducente aveva il viso camuffato da un cappuccio. Invece il passeggero stava con il sedile reclinato all’indietro in modo che non si riuscisse a vederlo in volto. Entrambi avevano precedenti per furto e rapina. Nel bagagliaio è stata trovata la refurtiva: diversi capi di abbigliamento e borsoni di noti brand con tanto di placche antitaccheggio.