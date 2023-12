Volo da Milano a Catania dirottato a Palermo: disagi per i passeggeri

Disavventura per i passeggeri del volo easyJet EC3543 che da Milano Malpensa, ieri sera, avrebbe dovuto portare i passeggeri a Catania. Il velivolo sarebbe dovuto atterrare intorno alle 20 all'aeroporto Fontanarossa ed invece è stato dirottato a Palermo.

L’aeroporto internazionale di Falcone e Borsellino ha comunicato, anche via social, che il velivolo era atterrato a Punta Raisi, lasciando intendere per maltempo, ma, visto che le condizioni non erano tali, i passeggeri si sono chiesti il perchè di tale scelta.

In città ieri sera, c'era vento, anche se non forti raffiche, e questo potrebbe avere indotto il pilota a scegliere di atterrare a Palermo. Inevitabili i disagi per i passeggeri che, oltre ad atterrare con un'ora di ritardo, sono stato costretti a prendere i bus per raggiungere Catania.