Terrasini, rissa tra una decina di ragazzi: spariscono prima dell'arrivo dei carabinieri

Movida violenta non solo a Palermo, ma anche in provincia: a Terrasini una decina di ragazzi si sono affrontati nella piazza del paese, per poi spostarsi nella vicina villetta comunale, a colpi di pugni, calci e lanci di bottiglie. Quando i carabinieri del radiomobile della compagnia di Carini sono arrivati, chiamati da alcuni passanti, non hanno però trovato nessuno. A terra sono state trovate alcune bottiglie di vetro scagliate durante la rissa. Anche in questa circostanza potrebbero essere i filmati, estrapolati dai sistemi di videosorveglianza di alcuni negozi, a decifrare i motivi della lite.

«Facciamo tanto per il nostro comune - dice il sindaco, Giosuè Maniaci -, poi quattro balordi distruggono tutto in pochi minuti e per motivi del tutto futili. Spero che i carabinieri possano risalire il prima possibile all’identità dei responsabili e punirli. Abbiamo predisposto diverse ordinanze nel tempo per limitare la musica fino all’una, servire l’alcol solo ai tavoli e niente vetro dopo le 23, ma non è sufficiente. Serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine».