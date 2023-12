Palermo, litiga con un commerciante e viene accoltellato con diversi fendenti

Un uomo di 42 anni è stato accoltellato a Palermo, al culmine di una lite in via Mendelssohn, nel quartiere Cruillas, pare per un diverbio per questioni economiche. Lo scontro si sarebbe verificato nei pressi di un esercizio commerciale della zona. Il ferito è stato colpito con diversi fendenti e trasportato da alcuni conoscenti all’ospedale Cervello. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia. Un commerciante, nel corso della ite con il quarantaduenne, avrebbe estratto un coltello o un cacciavite e l’avrebbe ferito.

Le indagini sul ferimento sono condotte dalla sezione omicidi della squadra mobile della polizia, chiamati dai sanitari dell’ospedale Cervello dopo avere visto le ferite all’addome. I poliziotti sono arrivati in via Felix Mendelssohn e in un negozio della zona per acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il ferito è stato accompagnato da un amico in ospedale. A Villa Sofia, dove è stato poi trasferito, sono intervenute alcune pattuglie di polizia per sedare gli animi. Davanti al nosocomio infatti si sono accalcate decine di persone tra familiari e amici del ferito accorsi per sincerarsi delle sue condizioni.