Una macchinetta del caffè sarebbe esplosa in casa. Un uomo di 87 anni è stato trasportato in ospedale con ustioni al volto. È successo a piazza Turba, a Palermo, in un appartamento all’ottavo piano. Il traffico nella zona è stato bloccato per consentire ai vigili del fuoco di intervenire insieme ai carabinieri, polizia e 118.

L’uomo, ferito al volto, è stato trasportato in codice rosso al centro ustioni dell’ospedale Civico.