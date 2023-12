Palermo, forzate le saracinesche di tre magazzini a Ballarò: colpiti un albergo, un ristorante e un privato

In tre magazzini di Ballarò, a Palermo, qualcuno, la notte fra venerdì e sabato (8 e 9 dicembre) ha forzato le saracinesche dei depositi di un albergo, un ristorante e di un residente, portando via uno scooter, bottiglie di vino e alcolici, qualche bici e altri oggetti che si trovavano nei tre box. I proprietari hanno presentato una denuncia.

Nel giorno dell'Immacolata, nel quartiere, è stato scoperto che i ladri di metalli, al vicolo Cagliostro, hanno portato via l'immagine che ritraeva il conte di Cagliostro, posta molti anni fa dall’associazione Cagliostro, che donò alla strada due insegne pubbliche. L'immagine, incastonata in una cornice, è stata smontata e rubata. I ladri hanno utilizzato una scala per asportarla.

E nelle stesse ore in cui veniva compiuto il furto nei tre magazzini, un altro colpo è stato portato a termine nel ristorante Carlo V, in piazza Bologni, anch'essa vicina al rione di Ballarò. I ladri sono entrati e hanno portato via il registratore di cassa, un monitor, i palmari e un tablet.