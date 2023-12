Montemaggiore Belsito in lacrime per la morte di nonna Mimma: aveva 104 anni

Avrebbe compiuto 105 anni il prossimo 30 dicembre, ma il suo cuore si è fermato stamani nella sua casa di via Notar Matteo Mogavero a Montemaggiore Belsito. È morta Domenica Rizzo, la nonnina ultracentenaria da tutti conosciuta come “nonna Mimma”, la donna più longeva del paese (nella foto la festa in occasione del suo 104° compleanno) e una delle più anziane della Sicilia.

Fino all’ultimo respiro se ne è presa cura l’unica figlia Crocetta e ha goduto delle amorevoli coccole dei due nipoti Mario e Luciano. Nonna Mimma ha vissuto i suoi giorni all’insegna dei valori che hanno contraddistinto tutta la sua esistenza terrena: rispetto, gioia, amore per la sua famiglia e gratitudine per il prezioso dono della vita. A settembre 2020 ha perso la sorella Santa, anche lei esempio di longevità sicula: aveva 106 anni. I funerali si svolgeranno martedì alle 15 nella Basilica Sant’Agata vergine e martire di Montemaggiore Belsito.