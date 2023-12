Incendi a Palermo, cumuli di rifiuti in fiamme: roghi anche sull'A29

Ancora incendi in provincia di Palermo, nonostante sia arrivato il freddo e nonostante sia dicembre. Le fiamme sono divampate lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo tra Balestrate e Montelepre, con qualche disagio per la circolazione stradale. Un altro rogo si è verificato a Cinisi, vicino alla scuola Meli. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme senza particolari problemi, iniziando le indagini.

Pompieri impegnati anche a Palermo per l’incendio di cumuli di spazzatura in corso Calatafimi e in via Paruta, gli ennesimo roghi di rifiuti degli ultimi tempi, con lo Zen zona particolarmente colpita, tanto che qualche giorno fa durante un rogo notturno una casa è stata minacciata dalle abitazioni.