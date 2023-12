Palma di Montechiaro, dimessa dall'ospedale la donna sfregiata con l'acido dal marito

Dimessa dall’ospedale la donna di 50 anni aggredita dal marito, che le avrebbe tirato dell’acido, colpendola alla guancia destra e alle spalle. È tornata nella comunità protetta dove era stata ospitata dopo che aveva denunciato i maltrattamenti da parte dell’uomo, quarantottenne, che è stato arrestato e che nella colluttazione è rimasto gravemente ferito sulle mani e sul collo con lo stesso acido, prelevato da batterie di auto. La polizia lo ha arrestato per l’accusa di lesioni personali gravissime. L’uomo al momento si trova piantonato al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Quando le sue condizioni lo consentiranno, sarà dimesso e trasportato in carcere. Sabato mattina, 9 dicembre, si terrà davanti al gip del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo l’udienza di convalida dell’arresto.

L’indagato, che ha nominato come difensore l’avvocato Calogero Sferrazza, nega le accuse, ribaltando la versione dei fatti e sostenendo che è stata la donna a buttargli addosso l’acido. La vittima, secondo la ricostruzione dell’episodio, avrebbe commesso una grave imprudenza: senza consultarsi con la polizia, avrebbe contattato il marito per fargli presente che sarebbe andata nella casa dove in precedenza convivevano a prendere dei vestiti e lì avrebbe trovato l’uomo con cui ci sarebbe stata prima una lite e poi l’aggressione.

La donna, che guarirà in circa 20 giorni, e la figlia, nata da una sua precedente relazione, anche lei indicata come «parte offesa» del procedimento, hanno nominato come difensore l’avvocato Giuseppe Vinciguerra.