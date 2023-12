Palermo, due incidenti in poche ore: grave un giovane che si è scontrato con la moto contro un guard rail

Due incidenti stradali nelle ultime ore hanno paralizzato il traffico in diverse zone di Palermo. Il primo è avvenuto la scorsa notte sulla rotonda di viale Lazio. Due auto si sono scontrate e una si è schiantata contro il guardrail, mentre l'altra sarebbe fuggita.

All'interno della prima vettura c'era una ragazza che è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata da un'ambulanza, accorsa sul luogo dell'incidente, al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'incidente, malgrado sia avvenuto nella notte, ha avuto ripercussioni sul traffico anche stamattina.

Più grave il secondo incidente che è avvenuto nei pressi Sferracavallo, vicino all’hotel Bellevue. Secondo una prima ricostruzione, un giovane 21 anni, in sella alla sua moto, una Ninja, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo contro il guardrail. Automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi.

All'arrivo dell'ambulanza il giovane era incosciente ed è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia e ricoverato al Trauma center. È in prognosi riservata e nelle prossime ore i medici valuteranno se eseguire o meno interventi chirurgici. Sul posto sono giunti anche agli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.