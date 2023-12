Falso allarme bomba sul traghetto da Napoli a Palermo, partenza ritardata per 162 persone

Allarme bomba, ieri (6 dicembre), su una nave Grimaldi in partenza dal porto di Napoli e diretta a Palermo. I controlli con l'ausilio delle unità cinofile hanno dato esito negativo e, nel corso della notte, con diverse ore di ritardo, il traghetto è potuto partire.

Il falso allarme è scattato nel pomeriggio e la partenza del traghetto, prevista per le 19, è stata immediatamente bloccata. I 162 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e, successivamente, anche i 67 membri dell'equipaggio, per consentire l'ispezione della nave. Terminati i controlli, sono state avviate le operazioni per la ripartenza del traghetto.

Sgomberata anche un'altra imbarcazione, diretta a Cagliari, attraccata a fianco. I passeggeri, sia quelli che dovevano raggiungere la Sicilia che quelli diretti in Sardegna, hanno trascorso la notte sul molo, alcuni si sono rifugiati all'interno della stazione marittima, per difendersi dal freddo. Tutti hanno ricevuto dalla compagnia una cena a base di pizza e delle coperte.

Dopo i controlli ai passeggeri è stato consentito di tornare a bordo e, nella notte, le navi sono ripartite.