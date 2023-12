Operaio palermitano di 26 anni colpito da un blocco di cemento mentre lavora a Piacenza: ferito e trasportato in ospedale

Un giovane operaio palermitano è rimasto ferito mentre lavorava in un cantiere ad Alseno, in provincia di Piacenza. Insieme ad alcuni colleghi stava scaricando da un camion dei blocchi di cemento per le traverse dei binari della vicina tratta ferroviaria dell'alta velocità, ma uno di questi si è sganciato improvvisamente, travolgendolo. Il ragazzo di 26 anni è stato colpito alle gambe.

È stato subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elisoccorso. Il giovane è stato così trasportato all'ospedale di Piacenza, mentre sul luogo dell'incidente sono partiti gli accertamenti dei carabinieri, che dovranno verificare la presenz ao meno di tutti i requisiti di sicurezza per gli operai.

Un altro operaio oggi, mercoledì 6 dicembre, ha perso la vita in provincia di Messina. G.T aveva 52 anni, si sarebbe sentito male prima di cadere per terra e battere violentemente la testa mentre scaricava del materiale edile in un deposito privato, a Rocca di Capri Leone. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme al 118 e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e il medico legale, che ha eseguito una prima ispezione cadaverica. In corso anche gli accertamenti del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro.