Auto si ribalta più volte in viale Regione Siciliana a Palermo: mezzo distrutto, conducente miracolosamente illesa

Ha perso il controllo della sua auto e il mezzo si è ribaltato più volte. È rimasta miracolosamente illesa la donna che era a bordo della macchina: l'incidente si è verificato nella notte in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo che conduce in piazzale John Lennon. In base a una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe cercato di spostarsi dalla corsia centrale a quella laterale, ma avrebbe urtato lo spartitraffico.

A quel punto l'auto sarebbe uscita di strada, ribaltandosi. Molti automobilisti hanno assistito alla scena e hanno lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo la donna. In seguito al violento impatto, infatti, l'auto si è trasformata in un groviglio di lamiere. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i sanitari del 118, ma la donna non ha riportato gravi conseguenze: per lei soltanto lunghi momenti di paura.

La corsia laterale è rimasta chiusa per diverse ore, in modo da permettere agli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Si sono registrati rallentamenti al traffico, la circolazione è tornata alla normalità dopo la rimozione del mezzo dalla carreggiata.