Ita Airways annuncia: «Dall'aeroporto di Palermo più voli per Roma Fiumicino e Milano Linate nel 2024»

Il direttore generale di Ita Airways, Andrea Benassi ha confermato l’aumento delle frequenze per i collegamenti da e per l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo con Roma Fiumicino e Milano Linate, anche nel 2024. La decisione è stata comunicata nel corso di un incontro tra il management della compagnia e i vertici di Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano.

Inoltre il direttore generale di Ita Airways - durante la riunione con l’amministratore delegato di Gesap, Vito Riggio, il presidente Salvatore Burrafato e il direttore generale Natale Chieppa - non ha escluso, in futuro, una possibile collaborazione con l’aeroporto per quanto riguarda lo sviluppo di flussi di traffico internazionale e intercontinentale.