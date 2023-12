Carini, prosegue la demolizione delle case abusive sul lungomare Cristoforo Colombo

A Carini, nel Palermitano, le ruspe sono tornate in azione sul lungomare Cristoforo Colombo dove è cominciata la demolizione dell’immobile di tre piani al civico 565 - con un pilastro danneggiato - costruito sull'originario piano terra che ospitava il ristorante «Gatto bianco», in piena attività negli anni '70 e poi acquisito dal patrimonio comunale.

L'abbattimento è stato preceduto dallo sgombero dei residenti al civico 563, anch’esso acquisito al patrimonio comunale e destinato a essere demolito nei prossimi giorni. «Alle due famiglie sgomberate - spiega il sindaco di Carini Giovì Monteleone - è stato proposto di andare a vivere insieme in una comunità, ma hanno rifiutato avendo familiari in grado di offrire loro ospitalità. Stiamo comunque lavorando per cercare di aiutarli in modo che possano sostenere il pagamento di un affitto».

L’intervento al civico 565 è in parte finanziato grazie al contributo del fondo per le demolizioni delle opere abusive del Ministero. «Fa parte - spiega il direttore dei lavori, Benedetto

La Bruzzo - di un gruppo di sette demolizioni. Contiamo di concludere l’intervento in settimana e successivamente di demolire l’immobile sgomberato. A seguire riprenderemo con il gruppo di sei demolizioni, già iniziate. Nel gennaio 2024, inoltre, è previsto il via ai lavori di demolizione di altre 9 costruzioni, sempre in fascia costiera».