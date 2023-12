Pastore morto per un malore nelle montagne di Gratteri: per recuperare il corpo arriva il Soccorso alpino

Un pastore è morto a Gratteri. A segnalarne la presenza altri pastori che si trovavano in zona e hanno visto l’uomo disteso sul terreno. I carabinieri, intervenuti nella zona alle pendici del monte Macabubbo, hanno chiesto l’intervento del Soccorso alpino. La zona è impervia e a per recuperare il corpo sono intervenuti i tecnici del Cnsas. Dai primi rilievi pare che il pastore sia morto per un malore.