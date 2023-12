Raid al Comune di Villabate, a soqquadro gli uffici

Raid negli uffici del Comune di Villabate. Qualcuno la scorsa notte è entrato spaccando alcune vetrate e ha fatto irruzione in diversi uffici aprendo cassetti e armadietti. Ancora non è chiaro se e cosa sia stato rubato.

Diverse stanze della casa comunale in viale Europa sono a soqquadro. Sedie e tavoli sono stati danneggiati. Stanno intervenendo i carabinieri e i tecnici comunali per verificare e fare un inventario.

L’allarme è stato lanciato dai dipendenti non appena hanno aperto questa mattina gli uffici.

Il Comune rimane chiuso al pubblico per permettere i rilievi. Al momento tutti gli impiegati si trovano nell’aula consiliare in attesa che si completi l’intervento dei carabinieri per cercare tracce utili per risalire agli autori.