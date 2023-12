Palermo-Catanzaro, formazioni ufficiali: Coulibaly ha la febbre, Buttaro dal primo minuto, i rosa con il 4-4-2

Palermo e Catanzaro giocano stasera (calcio d'inizio alle 20.30) al Barbera l'anticipo della quindicesima giornata di Serie B. In campo non ci sarà Coulibaly, colpito da una sindrome influenzale con stato febbrile. Corini lancia Buttaro, ma non al posto di Mateju, che sarà in campo dal primo minuto. Probabile il ricorso al 4-4-2 con Brunori e Mancuso coppia d'attacco, Di Mariano (nella foto) esterno di sinistra a centrocampo e Buttaro a destra. Segre dal primo minuto, Gomes in cabina di regia e Stulac in panchina.

Catanzaro in campo con il collaudato 4-4-2 di Vivarini. In avanti la coppia Iemmello-BiasEcco le formazioni delle due squadre

PALERMO (4-4-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 15 Marconi, 5 Lucioni, 3 Lund; 25 Buttaro, 4 Gomes, 8 Segre, 10 Di Mariano; 9 Brunori, 7 Mancuso.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 6 Stulac, 53 Henderson, 30 Valente, 17 Di Francesco. Allenatore: Corini.

CATANZARO (4-4-2): 1 Fulignati; 77 Katseris, 14 Scognamillo, 23 Brighenti, 72 Veroli; 24 Sounas, 18 Ghion, 21 Pompetti, 27 Vandeputte; 9 Iemmello, 28 Biasci.

A disposizione: 16 Sala, 5 Krastev, 32 Krajnc, 44 Miranda, 8 Verna, 20 Pontisso, 33 Oliveri, 7 D’Andrea, 17 Brignola, 19 Stoppa, 70 Ambrosino, 99 Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)

Assistenti: Valerio Colarossi (Roma 2) e Gaetano Massara (Reggio Calabria)

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

Var: Marco Guida (Torre Annunziata)

Avar: Francesco Meraviglia (Pistoia)