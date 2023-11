Palermo, incendi di rifiuti nella notte allo Zen 2 e a Bonagia

Ancora incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. La completa pulizia delle periferie non è ancora completata, dopo l’ennesima emergenza provocata dalla protesta dei lavoratori della Rap. La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i roghi allo Zen 2 e a Bonagia. Gli incendi si sono verificati in via Rocky Marciano e in via Nicolo Pensabene, a due passi dalla scuola Giovanni Falcone. Ci sono stati interventi anche in provincia: cumuli di spazzatura sono andati a fuoco a Partinico e Borgetto.

Nella foto la scuola Falcone