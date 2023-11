Furto in un bar del centro a Palermo, due giovani prendono a spallate l’ingresso - VIDEO

Nuovo furto ai danni di un commerciante in centro a Palermo. Due giovani, uno a volto scoperto e uno con un casco in testa, hanno preso a spallate la porta del bar Vera Coffice Break in via Magliocco, vicino al Teatro Massimo: una volta all’interno, hanno messo a soqquadro il locale, aperto la cassa dove c’erano pochi spiccioli e portato via tre macina caffè dal valore di circa duemila euro. È successo poco prima delle 4.

Le indagini sono condotte dalla polizia e gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere. Qualche giorno fa, sempre nella zona di via Magliocco, alcuni ladri sono entrati all’interno del ristorante Falstaff, danneggiando tutto. Gli agenti stanno ora cercando di stabilire se i protagonisti dei due episodi siano gli stessi.

«Ormai viviamo nella giungla - dice Vera Battaglia, la titolare del bar Coffice Break - e a questa serie di furti mancavamo solo noi. È gente che non ha nulla da perdere, che rovina un’attività per portare via cose di poco conto, come successo alla vineria di fronte al mio locale che aprirà a breve: hanno rubato appena due barattoli di vernice. Oggi è toccato a me: hanno messo il locale a soqquadro cercando l’incasso. Hanno portato via tre macinacaffè del valore di circa 2.500 euro e circa 80 euro di fondo cassa. Hanno scardinato del tutto l’infisso. Non possiamo vivere così. Palermo oramai piena di tossici senza scrupoli. Il prefetto e il sindaco aiutino noi commercianti».

Nel video le immagini riprese dalle telecamere