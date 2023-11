Furgone in fiamme sulla Palermo-Catania, disagi al traffico a code chilometriche a Villabate

Furgone in fiamme e traffico impazzito sulla Palermo-Catania. Code e disagi all'altezza dello svincolo di Villabate, in direzione della cittadina etnea, per il mezzo che si è incendiato dopo essersi improvvisamente fermato.

Nessuno è rimasto ferito, l'autista ha fatto in tempo a scendere dal mezzo appena visto il fumo provenire del vano motore ed ha chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e gli uomini dell'Anas, la società che gestisce l'A19, oltre la polizia stradale. Code chilometriche in uscita da Palermo e fino a Villabate. Dalle prime indagini sembra che l'incendio sia stato causato da un corto circuito.