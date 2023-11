Termini Imerese: si sente male mentre guida e lo soccorrono, ma muore in ambulanza

Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto, si è fermato, ma non ha più dato segni di vita. Tragedia a Termini Imerese nel pomeriggio di oggi, 27 novembre, dove un uomo è morto durante il trasporto d'urgenza all'ospedale.

E' successo in via Armando Diaz, dove l'automobilista in difficoltà è stato notato da alcuni passanti che hanno tentato di soccorrerlo. E' subito stato lanciato l'allarme e richiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che dopo le prime manovre rianimatorie hanno cercato in tutti i modi di salvarlo.

Per l'uomo, originario di Villabate, non c'è stato niente da fare: è deceduto poco prima di arrivare al pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità: durante i momenti concitati per soccorrere l'automobilista si sono infatti registrati forti rallentamenti al traffico.

Poche settimane fa una tragedia simile si è verificata a Palermo: un uomo di 68 anni si è sentito male davanti a un supermercato, nella centralissima via Roma ed è deceduto alcuni giorni dopo in ospedale. I suoi organi sono stati donati.