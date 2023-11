Palermo, muore in ospedale dopo cinque giorni: si indaga su un incidente stradale

È deceduto in ospedale dopo cinque giorni di agonia un uomo che era stato trovato ferito in via Ernesto Basile. Nella notte tra il 22 e il 23 novembre, Emanuele Magro, autotrasportatore di 33 anni era stato soccorso dai sanitari del 118 che lo avevano trasportato in codice rosso al Civico: a travolgerlo sarebbe stata un'auto che si sarebbe data alla fuga.

Quella sera era stato trovato in stato confusionale, aveva riportato alcuni traumi provocati dall'impatto, ma le sue condizioni non erano gravissime. Poi il peggioramento, con il ricovero in terapia intensiva e la prognosi riservata. Sul posto, quella notte, erano intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che avevano avviato le indagini per rintracciare il presunto pirata della strada, esaminando anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona, ma ancora nessun elemento sarebbe emerso.

Dopo la morte del 33enne la procura vuole vederci chiaro: sul caso è infatti stata aperta un'inchiesta per accertare in quali circostanze il 33enne sia rimasto ferito.