Palermo, cassonetti a fuoco in via Ernesto Basile: «Residenti svegliati dal fumo e dalle esplosioni»

Svegliati nel cuore della notte dal fumo e dall'odore di bruciato. Paura per i residenti della zona tra corso Tukory e via Ernesto Basile a Palermo, che hanno anche sentito alcune esplosioni: i cassonetti per i rifiuti sono andati a fuoco. Non è escluso che siano stati lanciati dei petardi per innescare le fiamme, come è già successo nelle scorse settimane in città.

A raccontare quanto accaduto è Anna Maria D'Amico, dell'Associazione comitati civici: «Poco fa un incendio ai cassonetti in via Basile, con tre esplosioni che hanno svegliato un quartiere, e indovinate quanto tempo è passato prima che arrivassero i pompieri? Mezz'ora, trenta minuti esatti per percorrere alle 4.40 del mattino la brevissima distanza che separa la caserma dal luogo dell'incendio. Intanto abbiamo tutti respirato diossina, paura e rabbia», scrive sui social.

Nella zona si tratta dell'ennesimo episodio di cassonetti in fiamme. Poche settimane fa un grosso incendio è stato appiccato ai rifiuti che si trovavano vicino all'istituto di Fisiologia in corso Tukory e, la stessa notte, tre cassonetti sono stati bruciati in via Majali. Pochi giorni dopo, un altro rogo è divampato in via Mongitore: le fiamme hanno divorato sia i cassonetti che le decine di saccetti che si trovavano sul marciapiede.