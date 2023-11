Palermo è ancora piena di rifiuti, scattano interventi straordinari

Gli effetti negativi della brevissima sospensione dell'accordo sui doppi turni di raccolta dei rifiuti si stanno vedono tutti. Agli angoli delle strade si è accumulata immondizia, molti «passaggi» sono saltati e i cumuli si sono stratificati in men che non si dica. E ora l'azienda, che l'altro ieri ha avuto approvato il bilancio consuntivo 2022 dal Comune, sta facendo gli straordinari per recuperare. Ieri, infatti, sono scese in campo cinque pale meccaniche dislocate in diversi quartieri. Già martedì sera, il personale ha effettuato i doppi itinerari dopo 4 giorni di blocco e sono intervenuti a Ballarò per completare un’azione di pulizia.

Ieri sera, la società di piazzetta Cairoli ha disposto interventi a macchia di lepoardo: San Lorenzo, Tommaso Natale, Marinella. E poi via Brunelleschi, via Celona, via Mattei, via Leonardo da Vinci (il tratto sopra la circonvallazione). E ancora in zona Oreto vecchia, vie Antonio Ugo, Tiro a segno, Pisacane. Stamattina, inoltre, la programmazione prevede la copertura degli itinerari normali, ma anche viale Michelangelo, zona Sacco e Vanzetti , zona Sperone, Tommaso Marcellini e nuovamente al Villaggio Santa Rosalia. A seguire si interverrà in alcune postazioni ricadenti nelle aree interne del quartiere Calatafimi, via Perpignano, viale Regione Siciliana, Zisa e Montepellegrino.

Un servizio completo di Giancarlo Macaluso sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi