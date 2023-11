Maltempo a Palermo: pioggia e allagamenti, nella notte chiuso il sottopasso di via Belgio

Pioggia in provincia di Palermo e allagamenti in alcune zone della città e in diversi comuni. Nella notte un violento acquazzone si è abbattuto nel capoluogo e le strade si sono trasformate, come accade di frequente, in torrenti.

Alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati nelle auto in via Ugo La Malfa, in via Re Ruggero e nelle borgate di Mondello e Partanna, in via Ernesto Basile, in piazza Indipendenza e via Imera e sono stati costretti a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Completamente allagate via Galatea e viale delle Olimpo.

Chiuso il sottopasso di via Belgio dopo l’app dell’Amap ha registrato allagamenti attraverso i sensori installati proprio per segnalare la presenza di acqua alta. La copiosa pioggia ha creato problemi anche in centro: in via Beati Paoli, nella zona Capo, i residenti hanno segnalato allagamenti. Stessa scena in via Perpignano all'altezza di piazza Principe di Camporeale, dove i tombini sono saltati. In alcune strade l'acqua è entrata negli scantinati e nei negozi.

I vigili del fuoco sono stati chiamati dopo le segnalazioni di diversi distacchi d’intonaco e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Per oggi, la protezione civile ha diramato un avviso per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico, con l’allerta arancione per le province di Palermo.

il video di Eduardo Marchiano