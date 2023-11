A Palermo tre incidenti con feriti gravi: caccia a due pirati della strada

Tre gravi incidenti a Palermo nella notte in cui la città è stata colpita dal maltempo. La polizia municipale è a caccia di due pirati della strada: nel primo caso si tratta di un automobilista che ha travolto uno scooter e un pedone in via Duca della Verdura, all'altezza dell'Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da fare sbalzare dalla sella un diciottenne che era alla guida di un Piaggio Beverly. Coinvolto anche un ragazzo di venticinque anni che in quel momento stava attraversando. Chi era alla guida dell'auto non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga, lasciando i due feriti sull'asfalto. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, dove sono stati ricoverati.

Poco dopo un altro pedone è stato investito in via Ernesto Basile, vicino alla cittadella universitaria. Stavolta ad avere la peggio è stato un uomo di trentadue anni, finito violentemente sull'asfalto e trovato in stato confusionale dai soccorritori. Anche in questo caso chi era al volante della macchina è scappato dopo l'impatto, facendo perdere le sue tracce. L'uomo è stato trasportato al Civico, ha riportato ferite gravi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per rintracciare l'automobilista: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire al veicolo e al suo proprietario.

Uno scontro tra due auto si è invece verificato in pieno centro, all'incrocio tra la via Roma e la via Cavour. Anche in questo caso l'impatto è stato violento e ha provocato un ferito: in ospedale è finito uno dei passeggeri, un ventenne che è stato trasportato in ospedale. I giovani che erano alla guida dei due mezzi sono stati sottoposti all'alcol test per accertare le condizioni psicofisiche: uno di loro era in stato di ebbrezza e per lui è scattata la denuncia. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.