Palermo, rapinatore costretto a fuggire da un supermercato di via Agrigento

Tentata rapina al supermercato Conad di via Agrigento, a Palermo. Un uomo è entrato nel supermercato, ma è fuggito via dopo la reazione all’interno dell’esercizio commerciale. Sulla tentata rapina le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisto le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al rapinatore. Nei giorni scorsi una rapina è stata commessa al Conad di via Terrasanta.