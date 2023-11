Spaccio di droga a Castelbuono, venticinquenne ucraino scoperto dai carabinieri

Spaccio di droga nella periferia di Castelbuono. Arrestato un pusher di nazionalità ucraina. Nei giorni scorsi il tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto ai danni di Andrii Besarab e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castelbuono e di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni. Inoltre, il giudice ha disposto, che il venticinquenne non potrà allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20 alle 7 del giorno successivo. Infine, Besarab dovrà dichiarare alle autorità preposte ai controlli, gli orari e i luoghi dove sarà quotidianamente reperibile.

L’ucraino, che vive stabilmente a Castelbuono, era stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di hashish dai carabinieri della stazione di Castelbuono, guidati dal luogotenente Francesco Pagana. Lo scorso 4 novembre, intorno alle 18, i militari dell’Arma impegnati in un servizio di pattuglia, nella periferia cittadina, hanno notato il giovane ucraino, conosciuto alle forze dell’ordine, mentre cedeva due grammi di hashish a due soggetti con problemi psichici. A quel punto i carabinieri sono intervenuti e tratto in arresto, in fragranza di reato l’uomo. Finisce così ancora nei guai Besarab, giovane con un lavoro saltuario. Controllo del territorio, dunque che produce frutti positivi di garanzia per cittadini e territorio.

Nell’ambito dei controlli contro l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri, durante un posto di controllo hanno fermato un ventottenne, che aveva destato sospetto per l’atteggiamento assunto durante il controllo. All’atto della perquisizione personale e veicolare, infatti, è stata trovata una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. La perquisizione, inoltre, è stata estesa presso l’abitazione privata, dove è stata trovata altra sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il giovane ha dichiarato, che si trattava di stupefacente per uso personale, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura.