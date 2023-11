Sequestrati 14 chili di fuochi d'artificio a Misilmeri

La polizia ha denunciato a piede libero una persona di Misilmeri per detenzione abusiva di fuochi di artificio. Contestato il reato di cui all’articolo 2 della legge n. 895/67, relativo alle disposizioni per il controllo e la detenzione delle armi.

Gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno controllato l’abitazione dell’uomo, titolare di licenza di fuochista, che permette di esercitare il mestiere di pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali. In garage sono stati trovati 13 batterie di fuochi artificiali e nascosti in bagno, nella camera da letto e ripostiglio, ulteriori giochi pirici per un totale complessivo superiore a 14 chili di massa attiva. Gli esplosivi erano conservati in casa oltre al limite consentito dalla legge. Sono risultati di libera vendita, ma detenuti illecitamente in quanto contenenti al loro interno materiale esplodente per un peso netto superiore alla norma. I giochi d’artificio, trasportati in sicurezza con l’ausilio di personale del nucleo artificieri della questura, sono stati sequestrati. La licenza è stata ritirata in attesa di successive determinazioni.

La scorsa settimana i poliziotti del commissariato Brancaccio hanno eseguito una serie di accertamenti relativi ai detentori di licenze orbitanti nel settore dei fuochi pirici, ciò anche in previsione dell’imminenti festività natalizie che inevitabilmente causano recrudescenze del fenomeno degli spari dei fuochi d’artificio, non autorizzati. In tale contesto, è avvenuto il controllo a casa del fuochista di Misilmeri.