Incendi a Castelbuono e bruciati anche cassonetti pieni di spazzatura non ritirata

Incendi di macchia mediterranea in provincia di Palermo. I vigili del fuoco, in questo mese di novembre poco autunnale, sono stati impegnati nello spegnimento di incendi a Castelbuono, a Lascari, a Termini Imerese e sulla statale 113.

Incendi anche nel capoluogo. I pompieri hanno spento i roghi di rifiuti in via Simone Gulì e in via Orsa Minore. Spazzatura che negli ultimi giorni in varie zone del capoluogo siciliano, soprattutto in periferia, è rimasta nei cassonetti non raccolta.