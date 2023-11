Palermo, violenza sessuale dopo una serata alla Vucciria: confermata la condanna a 5 anni

Avrebbe abusato di una donna di 29 anni che aveva conosciuto in piazza Garraffello alla Vucciria di Palermo. L’uomo è stato arrestato dagli agenti di polizia a settembre del 2022. I giudici della corte d’Appello hanno confermato oggi la condanna a cinque anni per Stefano Lo Verso, imputato per violenza sessuale.

La donna che si era costituita parte civile nel processo è stata assistita dall’avvocato Mariangela Cicero. Le è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva. Il danno definitivo sarà quantificato in sede civile. Oltre alla condanna per l’imputato è scattata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

«Una sentenza, quella di primo grado, che non poteva che essere confermata anche nel giudizio di appello. La narrazione dei fatti, così come operata dalla persona offesa - spiega l'avvocato Cicero - è stata ritenuta pienamente attendibile. D’altra parte, essa ha trovato ampio conforto nel contenuto della refertazione medica nonché nella allocazione dei segni della violenza subita dalla vittima. Oggi la giovane donna, a seguito degli eventi che l’hanno gravemente segnata, ha dovuto lasciare la terra dove ha sempre vissuto, ma certamente il suo atto di coraggio nel denunciare, ha consentito di fare giustizia». La difesa preannuncia ricorso in Cassazione.