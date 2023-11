Incidente sull'A29 tra le gallerie di Isola delle Femmine, carambola fra tre auto: due feriti

Incidente stradale sull'A29 Palermo-Mazara con due persone ferite, entrambe trasportate in codice rosso all'ospedale Cervello. Lo schianto è avvenuto tra le due gallerie di Isola delle Femmine, sulla carreggiata in direzione Palermo, circa un chilometro dopo lo svincolo di Capaci.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente ha coinvolto tre veicoli, con due auto che sono venute a contatto poco avanti e un altro mezzo che procedeva poco dietro non ha potuto evitare l'impatto, molto violento. Le due persone ferite sono state prime soccorse dal personale del 118, dopo trasportate al Cervello in codice rosso: la prognosi sarebbe riservata. Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato uno dei feriti dalle lamiere. Indagini e rilievi in corso, traffico rallentato.