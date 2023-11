Incidente a Palermo, due feriti nello scontro tra due auto: uno in codice rosso

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale tra due vetture avvenuto all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio. Il più grave dei due, un giovane di 26 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia ed è ricoverato al Trauma Center.

Per estrarlo dalla macchina è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno affidato il ferito ai sanitari del 118. In codice giallo è stata trasportata una ragazza di 34 anni. Anche lei ricoverata all’ospedale di Villa Sofia.

L’impatto tra le due auto è stato violento. Una delle è finita sul marciapiede dopo un scontro quasi frontale con l’altra vettura. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica.