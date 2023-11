Palermo, rubano uno scooter e si schiantano con un'auto: un ferito, chiusa via Albanese

Hanno rubato uno scooter e si sono scontrati con un automobilista. L’incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in via Enrico Albanese a Palermo e ha provocato un ferito: l’automobilista che si è scontrato con due giovani che poco prima hanno rubato lo scooter. I due giovani sono scappati.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il conducente dell’automobile è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla: non è in gravi condizioni. Via Enrico Albanese è chiusa al traffico, in attesa dell’arrivo dell’infortunistica stradale. Saranno gli agenti a ricostruire le responsabilità dello scontro.