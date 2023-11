Palermo, provano con le spranghe a entrare in un negozio: rinunciano, la polizia ne becca uno

Intervento della polizia a Palermo. La sala operativa ha raccolto la segnalazione di un furto in atto in via Oreto ad opera di quattro persone con i caschi che, a colpi di spranga, avevano cercato di crearsi un varco d’ingresso in un esercizio commerciale per poi allontanarsi, non riuscendo nel loro intento, in sella a due ciclomotori.

Nelle fasi immediatamente successive alla segnalazione, gli agenti hanno intercettato in via Tricomi (nella foto) due scooter con a bordo quattro persone, compatibili con le descrizioni diramate dalla sala operativa. I due conducenti non si sono fermati all’alt della polizia e si sono lanciati in una folle fuga, anche contromano. I poliziotti hanno provato a inseguirli. Due giovani, su uno dei due scooter, sono riusciti a fare perdere le proprie tracce. Gli altri due, in sella al secondo scooter, sono andati a finire, per la velocità sostenuta e l’asfalto viscido, su una vettura parcheggiata.

Durante la fuga, uno dei due giovani si era slacciato il casco e lo aveva lanciato all’indirizzo della volante. Dopo l’impatto è stato raggiunto a piedi dai poliziotti e bloccato. L’altro invece è riuscito a fuggire.

Gli accertamenti hanno svelato che il motociclo era stato rubato. Il mezzo è stato riconsegnato al proprietario. La persona inseguita e bloccata è stata denunciata per furto tentato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.