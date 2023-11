Palermo, paura per un incendio in via Principe di Villafranca: operaio in ospedale

Paura in via principe di Villafranca, a Palermo, per un incendio in un edificio. A fuoco è andata una copertura dove si stavano svolgendo dei lavori di impermeabilizzazione. A scopo precauzionale un operaio di 32 anni è stato affidato alle cure del personale 118 presente sul posto. L'uomo non è in gravi condizioni ma è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale Civico nel centro ustioni.

Indagini da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale, che dopo aver spento l'incendio hanno iniziato i controlli per stabilire le cause: probabile un corto circuito. Disagi per il traffico in zona.