Palermo, furto con spaccata in una pizzeria

È stata mandata in frantumi questa mattina all’alba a Palermo la porta in vetro della pizzeria Biga in via Emerico Amari. Un giovane è entrato nell’esercizio commerciale e ha aperto il registratore di cassa ed è fuggito. L’imprenditore, che dopo aver appreso del furto ha chiamato il 112, ha estrapolato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena e ha segnalato l’accaduto ai carabinieri.

Gli investigatori intervenuti hanno inoltre sequestrato alcuni arnesi, lasciati nel luogo del delitto, che il ladro avrebbe maneggiato a mani nude. I cassetti del registratore di cassa sono stati trovati questa mattina non lontano dalla pizzeria. Il ladro ha agito a volto scoperto.