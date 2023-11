Villabate, insegue un'auto e la tampona per una mancata precedenza: arrestato

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 24enne di Villabate per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è nato per una banale lite per una mancata precedenza. A chiedere aiuto ai carabinieri un uomo di 52 anni inseguito e minacciato di morte dall’aggressore.

Il giovane dopo un diverbio ha iniziato a urlare e aggredire l’automobilista che si è rimesso in auto e ha cercato di andare via. A questo punto l’indagato si è messo con la propria vettura al suo inseguimento. Ha continuato a minacciare l’uomo e più volte lo ha tamponato.

I carabinieri sono riusciti a intercettarlo, ma non si è fermato all’alt ma ha ma si è dato alla fuga percorrendo a forte velocità le vie del centro urbano, urtando vari veicoli parcheggiati. L’uomo è stato bloccato e arrestato. Il gip ha convalidato e disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.