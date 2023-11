Palermo, litiga con la moglie per i panni stesi e la picchia con un bastone: denunciato un 85enne

Prima il litigio e le urla, poi la violenza e l'allarme lanciato dai vicini di casa di una coppia di anziani a Palermo. I carabinieri sono intervenuti nella zona di via Ernesto Basile dove è stato segnalato un marito violento: l'uomo, un 85enne, aveva poco prima colpito la moglie, una ottantenne, con un bastone.

Momenti di paura nella palazzina in cui la coppia vive e in cui i litigi sarebbero stati all'ordine del giorno. Stavolta, a fare andare su tutte le furie l'anziano, sarebbe stato un "problema" su alcuni vestiti stesi. La donna ha riportato ferite alla testa e alle braccia ed è stata trasportata al Civico con un'ambulanza del 118. I militari sul posto hanno cercato di ricostruire la vicenda e per il marito è intanto scattata la denuncia ed è stato disposto l'allontanamento dall'abitazione.

Poche settimane fa un uomo è stato arrestato a Siracusa per avere picchiato e violentato la moglie. In carcere è finito un 36enne originario dello Sri Lanka, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale. Un altro grave caso ad Adrano, in provincia di Catania: prima i pugni in faccia, poi un uomo ha afferrato una grossa pietra e ha colpito la moglie alla testa. La donna da tempo subiva le violenze, anche davanti alla figlia ancora minorenne. Dopo l'ennesimo caso, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri: la moglie, dopo essere stata colpita, aveva anche perso i sensi ed era stato necessario il ricovero in ospedale.